Nessun mutamento della destinazione d’uso di un box: assolti 4 professionisti cosentini

COSENZA Il Tribunale di Cosenza presieduto dal giudice Urania Granata oggi ha assolto quattro professionisti cosentini difesi dagli avvocati Pierluigi Pugliese e Francesco Chiaia dall’accusa di aver mutato la destinazione d’uso di un box in zona centrale della città adiacente al loro appartamento. Durante il dibattimento hanno deposto i vigili urbani che avevano effettuato il sopralluogo, alcuni amici degli imputati ed un consulente tecnico ingegnere per la difesa. È emerso che non vi fu alcun mutamento della destinazione d’uso del box. Nell’odierna udienza, il Pm Vittoria Perrone ha chiesto l’assoluzione di tutti gli imputati. La parola è passata poi all’avvocato Francesco Chiaia difensore di C.G. T.C. ed E.C. che ha ripercorso le prove insistendo sull’assoluzione dei suoi assistiti. Ha concluso l’avvocato Pierluigi Pugliese difensore di C.MC. Che ha ribadito la correttezza della richiesta di assoluzione per la sua assistita. Nel collegio difensivo figura anche l’avvocato Enrica Policicchio. (f.b.)