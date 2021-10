Vibo, il generale Salsano: «L’essere comandante si guadagna sul campo ogni giorno»

VIBO VALENTIA «È iniziata con la scopertura di un’epigrafe in memoria della recente cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico a cura del Capo della Stato Sergio Mattarella, presso il Nautico di Pizzo, la visita del Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale Pietro Salsano. È stata l’occasione – si legge in una nota – per incontrare e conoscere il Prefetto Roberta Lulli ed i vertici delle altre Forze di Polizia, assicurando il massimo impegno dell’Arma a lavorare in sinergia, a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. E non solo. Il Generale ha infatti preso parte attivamente, insieme agli studenti del Nautico, alla cerimonia del battesimo del mare e dell’aria, unendosi a loro per diffondere la cultura della legalità e della lealtà. “Lealtà” è stato infatti – continua la nota – il monito che ha lanciato ai suoi Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, salutati all’interno della base militare Luigi Razza, unitamente ai Comandanti dei Reparti Speciali e ad una rappresentanza dell’Anc di Vibo Valentia. Il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, nel suo primo incontro con il personale di Vibo Valentia, ha incoraggiato, senza mezzi termini, a raggiungere alti livelli di professionalità, con un forte spirito di squadra fra tutti i Carabinieri, di ogni ordine e grado. Una sola regola, dunque, “La lealtà”. “Occorre sempre il massimo impegno e la serietà, da parte di ciascuno, perché il cittadino si attende sempre il massimo da noi Carabinieri, anche e soprattutto a queste latitudini” – ha detto il generale Salsano. Dando seguito a quanto già preannunciato in occasione del suo insediamento alla guida dell’Arma in Terra di Calabria, lo scorso 27 settembre – continua la nota – l’alto Ufficiale ha ribadito la sua vicinanza e sostegno al personale, in ciascuno dei 32 presidi presenti nel Vibonese e l’importanza di sviluppare una grande capacità di ascolto. Prossimità al cittadino, capillarità, presenza costante sul territorio, capacità informativa devono continuare a caratterizzare la capacità operativa dell’intero dispositivo. Grande importanza, ha sottolineato, al ruolo dei Comandanti: “L’essere Comandante si guadagna sul campo, giorno dopo giorno, con l’autorevolezza, l’esempio e la capacità di ascolto” – ha sottolineato. Molto significativo è stato anche il saluto ai vertici dell’autorità giudiziaria, il presidente del Tribunale Antonio Erminio Di Matteo, con il quale si è a lungo intrattenuto sugli attuali forti impegni istituzionali connessi al maxi processo “Rinascita-Scott” e il Procuratore Camillo Falvo, incontro volto a suggellare la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria, sempre leale, coinvolgente e proficua. Il Generale – conclude la nota – ha ricevuto il plauso delle autorità per l’abnegazione e la costante presenza dei Carabinieri e garantito, anche per il futuro, pronta e totale disponibilità».