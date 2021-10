Ancora sbarchi, al porto di Crotone arrivano 160 migranti: se ne attendono altri 170

CROTONE Si sono concluse poco dopo due ore dall’attracco, le operazioni di sbarco dei primi 160 dei 330 migranti tratti in salvo al largo delle coste calabresi. L’operazione di soccorso ha coinvolto due navi, il pattugliatore ‘Dattilo’ della Guardia Costiera ed un pattugliatore della marina romena di stanza al porto di Crotone che opera nell’ambito delle attività Frontex. Alle 19 ha attraccato al porto crotonese il pattugliatore Dattilo dal quale sono sbarcate 160 persone, tutti uomini tra cui una decina di minori. Diverse le nazionalità dei profughi: egiziana, siriana, libica. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Questura di Crotone. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Successivamente sono stati sottoposti a tampone e resteranno tutti comunque nel centro di accoglienza per la durata del periodo di quarantena prima di essere trasferiti in altri luoghi in Italia o espulsi. Il pattugliatore romeno arriverà in nottata al porto di Crotone con a bordo il resto dei migranti soccorsi. All’alba di oggi, sempre a Crotone, erano già sbarcati altri 38 migranti giunti a bordo di un’imbarcazione autonoma.