Allerta meteo a Crotone, evacuate le famiglie di località Margherita

CROTONE A seguito dell’allerta meteo livello rosso prevista per il 25 ottobre 2021 e delle risultanze della riunione del centro operativo comunale di Protezione civile, tra le misure precauzionali previste, con ordinanza sindacale è stata disposta l’evacuazione dei fabbricati e delle abitazioni collocate a ridosso del canale 19 in località Margherita

È stata prevista l’accoglienza delle famiglie nella palestra dell’Istituto “V. Alfieri” che, al riguardo, è stata già allestita dal centro operativo comunale di Protezione Civile.

È stata disposta, inoltre, con ordinanza sindacale, la sospensione per la giornata di domani 25 ottobre della “Fiera Campionaria di ottobre” che si sta svolgendo in località Passovecchio.

Si rinnova l’invito alla prudenza e alla collaborazione.