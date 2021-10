Calabresi molto tiepidi sulla terza dose: i numeri della regione sono bassissimi

CATANZARO La campagna vaccinale in Calabria non ha mai particolarmente brillato per celerità e per “copertura”, e anche la somministrazione della terza dose sembra ricalcare questo andamento. Dall’utlimo monitoraggio quotidiano del commissario per l’emergenza Covid 19, aggiornato a oggi pomeriggio, arriva la conferma di questo dato: dal report infatti emerge che finora la percentuale dei calabresi che hanno fatto ricorso alla dose aggiuntiva dopo aver completato il ciclo è molto bassa, ampiamente al di sotto della media nazionale. Nel dettaglio – si vede dal monitoraggio – in Calabria agli over 80 che hanno fatto la terza dose sono poco più di 4.000 (2,96%, la media nazionale è il 13,83%), gli over 70 sono poco più di 1.300 (0,71%, la media nazionale è l’1,70%), gli over 60 sono poco più di 1.600 (0,67%, la media nazionale è lo 0,94%), infine gli over 50 sono circa 850 (0,29%, la media nazionale è lo 0,94%).