Dottoranda Unical premiata al congresso della Società di Biochimica e Biologia molecolare

RENDE Emilia Bevacqua, dottoranda di ricerca in “Medicina Traslazionale” presso l’Università della Calabria, è stata premiata durante il congresso internazionale della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare (SIB) 2021. L’evento, che ogni anno riunisce alcuni tra i migliori scienziati al mondo del settore, si è svolto in due giornate, il 23 e 24 settembre scorso, in forma telematica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La dottoressa ha conseguito il premio come miglior poster insieme ad altri 7 giovani ricercatori ed è stata invitata come relatore a esporre le sue ricerche durante il congresso.

La dottoressa Bevacqua, che lavora presso il laboratorio di Biochimica del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione sotto la supervisione della professoressa Paola Tucci, è stata insignita del premio per le sue ricerche nell’ambito della biochimica dei tumori. Precisamente, è stato messo a punto un protocollo di terapia combinatoriale per il trattamento del cancro alla prostata, utilizzando una molecola di origine naturale, la curcumina, e un chemioterapico convenzionale quale la Doxorubicina. Questo ha permesso di migliorare l’efficacia terapeutica sul carcinoma prostatico, insieme a una significativa riduzione delle dosi di farmaco utilizzate, e quindi degli effetti tossici a carico dei tessuti sani. Il lavoro ha soprattutto permesso di individuare il meccanismo biochimico alla base dell’attività antitumorale e i risultati sono stati appena pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica International Journal of Molecular Sciences.