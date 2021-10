Frana all’ingresso di una galleria sulla Statale 107, disagi tra San Giovanni in Fiore e Castelsilano

SAN GIOVANNI IN FIORE Tra San Giovanni in Fiore e Castelsilano una frana causata dal maltempo all’ingresso della galleria Serra sulla statale 107 ha determinato la chiusura temporanea del tratto interessato, con deviazione del traffico sull una strada provinciale in entrambe le direzioni. A renderlo noto è il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, sulla sua pagina facebook. “Come amministrazioen siamo sul posto, dove stanno operando Anas e vigili del fuoco, per verificare la situazione”, ha concluso la Succurro.