Migranti, salvataggio in extremis nella notte a Roccella: sbarcati in 70

ROCCELLA JONICA Salvataggio in extremis per 70 migranti soccorsi nella notte da mezzi della guardia costiera al largo della costa jonica reggina, a poche miglia da Roccella Jonica, a Sud di Capo Rizzuto. A causa del forte vento le condizioni di salvataggio sono state più complicate del previsto. Solo grazie alla professionalità della guardia costiera e con l’aiuto di alcuni mercantili i migranti sono stati messi in sicurezza. I 70 migranti sono stati trasferiti in rada al porto di Reggio Calabria per essere trasbordati e fare i controlli sanitari.