Rende, furto nel magazzino della “Terra di Piero”

COSENZA Persone non identificate hanno compiuto un furto nel magazzino di Rende dell’associazione cosentina di beneficenza “La Terra di Piero” che si occupa di assistenza e soccorso alle fasce deboli della popolazione. A darne notizia è Sergio Crocco, fondatore dell’associazione.

«Sulle pedane – afferma Crocco sulla sua pagina Facebook – c’era il pavimento antitrauma che ci serviva per l’installazione di un ulteriore gioco al Parco dei Nonni e un’altalena per il Parco “Piero Romeo”. Nel fine settimana le attrezzature sono state trafugate da un magazzino al Parco Robinson, da mani infami e schifose. Mani senza speranza e senza etica. 2.500 euro di danni fatti a persone anziane e a bambini disabili. Noi l’antitrauma lo ricompreremo. Voi la dignità non potete comprarla, bestie».