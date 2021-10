L’attesa è finita: fissata per domani la proclamazione di Roberto Occhiuto

CATANZARO Dopo il “giallo” che ha tinto gli ultimi giorni con la proclamazione fissata questo 28 ottobre di alcuni consiglieri regionali, l’attesa, per Roberto Occhiuto, pare essere terminata.

La proclamazione del nuovo governatore della Regione Calabria è fissata per domani, 29 ottobre, alle ore 12 in Corte d’Appello a Catanzaro. La Regione torna ufficialmente ad avere una guida eletta dopo il periodo di interregno del facente funzioni Nino Spirlì avviato dopo la morte di Jole Santelli.

Occhiuto è stato eletto lo scorso 3 e 4 ottobre a distanza di un anno dalle precedenti regionali, riconfermando il centrodestra al governo. Nel frattempo, come anticipato, in mattinata in due delle tre circoscrizioni elettorali – Centro e Sud – un buon numero di consiglieri pare aver già ricevuto una convocazione per una proclamazione fissata proprio per questo giovedì alle ore 11. Convocazione che non era stata accompagnata da una comunicazione di egual tenore per il presidente della futura giunta, anche se ora il puzzle pare andare verso il completamento. (redazione@corrierecal.it)