Morra: «Situazione emergenziale negli uffici giudiziari»

COSENZA Si sta per concludere la prima giornata della «missione» della Commissione parlamentare Antimafia in Calabria. A Cosenza, in Prefettura, il presidente Nicola Morra ha incontrato forze dell’ordine, istituzioni, parti sociali e giornalisti per approfondire il tema legato alla presenza sul territorio della criminalità organizzata. «Sono emerse situazioni che necessitano di un approfondimento in merito alla gestione degli uffici giudiziari», ha sostenuto Morra nel corso di un intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Calabria. «È emersa – ha aggiunto – una situazione complessa in merito ad una trama federativa che rende le locali di ‘ndrangheta capaci di dialogare per fare crimini, piuttosto che per sottrarsi clienti. Non posso dire altro perché parte delle audizioni sono secretate». Domani le audizioni proseguiranno in Prefettura a Crotone. (f.b.)