Pd Calabria, si apre la fase congressuale. Graziano: «Importante il tesseramento»

CATANZARO Il Partito Democratico della Calabria apre ufficialmente la fase congressuale che si concluderà il 17, 18 e 19 dicembre con il voto degli iscritti. Il commissario Stefano Graziano ha incontrato il gruppo consiliare regionale, le commissioni provinciali e regionale per il tesseramento, i candidati al Consiglio regionale, l’ufficio di segreteria ed il gruppo dirigente per discutere dei temi della ripartenza politica e organizzativa. Subito dopo una serie di valutazioni sulle regionali appena concluse e dopo aver ringraziato ancora una volta coloro che si sono candidati e coloro che hanno contribuito al complesso lavoro della campagna elettorale, Graziano ha insistito sulla necessità di procedere con il tesseramento online, la cui platea per i congressi verrà definita dalle iscrizioni pervenute entro il 30 novembre prossimo. «È fondamentale promuovere quanto più possibile il tesseramento sui territori – ha detto il commissario – ricostituendo la base democratica che dovrà scegliere la classe dirigente del partito calabrese. Il prossimo 8 novembre faremo a Lamezia Terme, al centro agroalimentare, una grande assemblea regionale sulla ripartenza del Partito Democratico. Il mio obiettivo, fin dal primo istante, è stato quello di lasciare ai calabresi un partito rinnovato, trasparente e credibile, dunque molto diverso da come l’ho trovato. Il tesseramento rispecchierà l’aderenza elettorale che il Partito Democratico ha sui territori e la modalità online di adesione, con pagamento elettronico, escluderà la cattiva prassi dei pacchetti di tessere tendenti a mantenere piccoli potentati tra gli iscritti, allontanando chi con passione vorrebbe contribuire alla crescita della comunità democratica. Il Partito Democratico calabrese dovrà essere aperto, contendibile e concentrato sui temi di interesse per la vita dei calabresi».