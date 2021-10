Corigliano Rossano, trovato in possesso di una targa rubata a Paternò: arrestato 39enne

CORIGLIANO ROSSANO I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano continuano a svolgere incessanti controlli nella città jonica, che li vedono schierati in prima linea nel prevenire e reprimere i reati di ogni genere. Nelle ultime 24 ore i militari hanno arrestato un 39enne marocchino, in esecuzione di un ordine di esecuzione pena per un residuo di 5 anni e denunciarne un altro della stessa nazionalità, per il reato di ricettazione, poiché trovato in possesso di una targa di un’autovettura che è risultata trafugata a Paternò (CT).

Il denunciato risultava, inoltre, destinatario di un provvedimento di espulsione del 2020, emesso dalla Prefettura di Cosenza, per cui è stata avviata ed eseguita la procedura di espulsione dal territorio nazionale.

L’attività di controllo straordinario del territorio, svolta con l’ausilio dei militari del 14° Battaglione Calabria e del Nas di Cosenza, si è concentrata su tutta l’area di Corigliano e nel centro di Mirto Crosia. Sono stati controllati 60 veicoli ed oltre 100 persone, comminando sanzioni al Codice della Strada per gravi violazioni; 3 gli esercizi commerciali della frazione Schiavonea sottoposti agli accertamenti del Nas di Cosenza. Infine, due ragazzi sono stati sanzionati amministrativamente per l’uso personale di sostanze stupefacenti.