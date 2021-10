L’uragano Apollo alle porte della Sicilia

Non c’è pace per il Sud Italia. In queste ore un uragano di categoria 1 (un medicane) sta impattando sulla Sicilia provocando piogge torrenziali. La notte appena trascorsa è stata all’insegna di pioggia battente che ha investito la Sicilia Orientale con venti sostenuti per effetto del “Medicane” denominato Apollo. Forti temporali si sono registrati e continuano a cadere soprattutto nel Siracusano e nel Ragusano. Pioggia anche a Catania che è stata però al momento meno colpita. Ma le previsioni delle prossime ore indicano che il quadro meteorologico per via dell’uragano che si trova al largo delle coste tra Calabria, Sicilia e Malta potrebbero peggiorare.

Situazione in evoluzione

La situazione è definita “in evoluzione”, ma al momento non si segnala alcuna criticità importante e nessun danno è stato segnalato a persone o cose dalla Sala Operativa della protezione civile siciliana che è aperta a San Giovanni la Punta, nel Catanese, e continua a monitorare la situazione. L’unico allagamento segnalato è, al momento, è quello della sede stradale di Priolo Gargallo che ha portato alla chiusura alla circolazione lungo la strada statale 114 nei pressi dell’uscita di Cava Sorciaro. Sul posto presente personale di Anas, Polizia Stradale e di volontari che stanno sta operando con la pompa idrovora. Tecnici e volontari, in collaborazione con le forze messe in campo anche dai Comuni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, militari e associazioni continuano a monitorare costantemente i territori per accelerare interventi se necessari.

Traffico ferroviario interrotto

Il maltempo che sta colpendo la Sicilia orientale ha bloccato anche i trasporti ferroviari. Sono attualmente interrotti i collegamenti tra Catania e Messina e tra il capoluogo etneo e Siracusa, e la tratta Siracusa-Modica-Gela. La linea maggiormente colpita è la Siracusa-Augusta. Il ripristino dei collegamenti ferroviari è previsto per le 13 circa.