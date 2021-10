Filadelfia, il sindaco Bartucca vara la nuova giunta

FILADELFIA Il neo sindaco di Filadelfia ha varato la nuova giunta. Anna Bartucca, eletta lo scorso 5 ottobre ha nominato quattro assessori nel suo esecutivo ed a quattro consiglieri comunali ha affidato alcune deleghe.

Il primo cittadino ha così nominato il suo predecessore, Maurizio De Nisi quale vicesindaco. Si occuperà di lavori pubblici, bilancio, ambiente, depurazione, igiene urbana e raccolta differenziata, protezione civile, servizi sociali, servizio idrico integrato. L’ex presidente del consiglio comunale, Tommaso Diaco, è il nuovo assessore alla polizia municipale, allo sport, al volontariato e agli eventi.

A Sandra Mazzotta sono stati affidati agli affari istituzionali, le politiche giovanili, il commercio, l’artigianato, le fiere, i mercati. Davide Caruso è, infine, il nuovo assessore alla sanità, alle politiche agricole, al turismo ed alla comunicazione istituzionale.

I consiglieri comunali delegati

I consiglieri comunali delegati sono Liliana Campisano (tributi, politiche sociali, pari opportunità, politiche per l’ambiente, servizi alle frazioni, politiche per la famiglia), Rosalba Galati (gestione delle risorse umane, trasporti e mobilità, formazione professionale e politiche scolastiche), Francesco Gugliotta (politiche forestali, caccia, pesca, verde pubblico, viabilità, tutela del territorio, recupero delle periferie, servizi cimiteriali) e Veronica Gugliotta (urbanistica, gestione del patrimonio, politiche abitative, arredo urbano, politiche energetiche e per l’accesso ai fondi comunitari, cultura e tutela del patrimonio storico).

La maggioranza che sostiene il sindaco Bartucca, infine, ha cambiato nome: da “Coraggio Filadelfia” a “Coraggio Italia”, il movimento politico fondato dal governatore della Liguria Giovanni Toti e dal senatore Gaetano Quagliarello, il cui riferimento calabrese è l’ex senatore Francesco Bevilacqua.