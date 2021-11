Giornata nera per le calabresi: perdono Reggina, Cosenza e Crotone

LAMEZIA TERME Tre sconfitte per le squadre calabresi impegnate nel torneo di Serie B. Cade in casa la Reggina di Alfredo Aglietti. Al Cittadella basta un gol di Vita al 13’ del primo tempo. A nulla serve l’assalto amaranto: il portiere veneto compie una serie di miracoli.

Il Cosenza di Marco Zaffarone cade a Lecce per 3-1. Strefezza e Coda portano avanti i giallorossi nel primo tempo, poi Bjorkengren sigla il 3-0. La rete della bandiera di Caso arriva al 22’ della ripresa.

A Frosinone, infine, il Crotone – 2-1 il finale – illude con Marić su rigore nei minuti di recupero del primo tempo. Illusione che dura pochissimo perché sempre nel finale di tempo pareggia Charpentier. Quando sembrava che i pitagorici del neo allenatore Pasquale Marino potessero almeno incassare un punto in trasferta, a spegnere ogni velleità è Cicirelli al 3’ minuto di recupero dei 7’ segnalati dall’arbitro.

foto: (www.facebook.com/fccrotone)