Investito con l’auto al culmine di una rissa in un parcheggio, radiologo ferito gravemente

COSENZA Un radiologo di 45 anni, S. P., di Belvedere Marittimo, è rimasto gravemente ferito per essere stato investito da un’auto in un parcheggio a Cirella di Diamante al culmine di una rissa. L’episodio si è verificato ieri sera. Seondo quanto si è appreso, l’uomo e suo fratello sarebbero rimasti cojvonti in una violenta discussione culminata in una rissa: il 45enne, trasportato d’urgenza all’ospedale di Paola e poi trasferito a Cosenza, è stato sottopsoto nella notte a un intervento chirurgico avendo riportato un trauma cranico e numerose contusioni. I carabinieri, intervenuti sul luogo della rissa, hanno avviato le ricerche dei responsabili.