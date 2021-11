Vaccinazioni, in Calabria l’andamento della terza dose resta ancora molto lento

CATANZARO Sono poco più di 14mila i calabresi che finora hanno ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid 19. Il dato emerge dall’ultimo monitoraggio del commissario per l’emergenza Covid 19, aggiornato a questa mattina e consultabile sul sito istituzionale del governo italiano. Dal report inoltre si desume che al momento lo start della terza dose in Calabria sta registrando un andamento più lento rispetot alla media nazionale. Infatti, i calabresi over 80 che hanno fatto la dose aggiuntiva sono oltre 6.800 per una percentuale del 4,91% (la media nazionale è il 20,20%), i calabresi over 70 con la terza dose sono oltre 2.300 (1,27%, la media nazionale invece è il 2,60%). Il report del commissario inoltre evidenzia che i calabresi over 60 che hanno fatto la terza dose sono circa 3.000 (1,21%, la media nazionale è il 2,43%), gli over 50 sono poco più di 1.400 (0,49%, la media nazionale è lo 0,49%) e i calabresi over 40 con la terza dose sono poco più di 700 (0,28%, la media nazionale è lo 0,97%).