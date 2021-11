Postazioni Suem 118, l’Asp di Catanzaro: «Garantita la copertura dei turni»

CATANZARO «In riferimento a quanto affermato dal Codacons di Catanzaro in merito ai turni del servizio Suem 118 presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (qui la notizia), ci corre l’obbligo di rassicurare la popolazione e smentire quanto viene affermato a mezzo stampa dal vicepresidente nazionale Codacos Francesco Di Lieto. Tutti i turni del 118 – afferma il dott. Cosimo Zurzolo, referente unico del Suem 118 – sono coperti. Per dovere di chiarezza e per rassicurare la popolazione, posso assicurare che non ci sono postazioni scoperte, il servizio di emergenza urgenza viene garantito correttamente. Ad ogni modo, vista la correttezza e regolarità, consegnerò personalmente tutti i turni alla Procura della Repubblica di Catanzaro e gli elenchi che il Codacos contesta».