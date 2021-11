Nonno Fedele compie 100 anni, gli auguri del Crotone allo storico tifoso – VIDEO

CROTONE «Nonno Fedele compie 100 anni» ed a celebrarlo arrivano gli auguri dall’account ufficiale dell’FC Crotone. Per l’occasione, la squadra che milita quest’anno nel campionato “cadetto”, ha voluto omaggiare lo storico tifoso con una maglia personalizzata.

Nato a Savignano Irpino in provincia di Avellino, “Nonno Fedele” vive a Fermo nelle Marche e da sempre tifa Crotone, la sua squadra del cuore.

La società guidata dal presidente Gianni Vrenna gli ha dunque fatto una bella sorpresa per il compleanno donandogli la maglia personalizzata con il nome e il numero 100 stampato sulle spalle della casacca.