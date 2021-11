Incidente sull’A2 nei pressi di Tarsia: la vittima era di Rossano

TARSIA Un uomo di 41 anni, è morto in un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Tarsia, in direzione Nord. L’uomo, originario di Rossano, G. P., per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava, una Fiat Punto, che ha sbandato finendo fuori strada. Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe essere stato colto da malore. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per le verifiche del caso. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 di Cosenza, giunti sul posto assieme alle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire la dinamica dell’incidente. Disagi alla circolazione.