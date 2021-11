A Lamezia Terme cinghiali con “vista” sul Comune – VIDEO

LAMEZIA TERME Un ospite molto poco desiderato, ma che ha invaso nel corso degli ultimi anni sempre più centri (e periferie) cittadini, spostandosi da quello che un tempo, la campagna, era l’unico e solo habitat naturale. I cinghiali, spesso da soli, ma altrettanto spesso presenti in gruppi e in numero considerevole, da tempo sono al centro di quella cronaca che racconta uno stato preoccupante di degrado, ma altrettanto spesso si incrociano con i drammi di chi ne subisce, suo malgrado, l’istinto animale più puro, imprevedibile e incontrollabile.

Cinghiale vista Comune

E non fa eccezione la città di Lamezia Terme. Già nelle scorse settimane erano stati segnalati incidenti sulla frequentatissima via del Progresso, arteria cittadina attraversata a grandi velocità da ogni tipo di mezzo. Da qualche giorno, invece, i cinghiali (più o meno di dimensioni considerevoli) sono stati avvistati, e anche registrati, a pochi passi da quello che è il “cuore” di Lamezia Terme ovvero il Comune in via Perugini.

Cittadini preoccupati

Nella segnalazione si può ben notare un piccolo esemplare di cinghiale scorrazzare nella campagna circostante già di buon mattino, non curante affatto dei passanti sia a piedi che in auto. Il video ha già fatto il giro dei social diventando subito virale, suscitando ilarità e stupore, ma anche un pizzico di preoccupazione. La lunghissima via Perugini, infatti, è particolarmente frequentata sia di mattina che al tramonto da tanti lametini appassionati e che praticano attività sportiva all’aperto, camminata e corsetta, e la presenza di un eventuale colonia di cinghiali ha già creato più di qualche apprensione. E c’è chi invoca già l’intervento delle istituzioni.