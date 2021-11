L’Asp di Reggio Calabria sospende altri 7 operatori sanitari non vaccinati

REGGIO CALABRIA L’Asp di Reggio Calabria rimarca il punto sull’obbligo vaccinale del personale sanitario e procede alla sospensione del servizio di sette dipendenti attraverso altrettante delibere firmate dal commissario straordinario Gianluigi Scaffidi.

«Premesso che l’azienda ha avviato i controlli sugli operatori sanitari a seguito di quanto disposto dal decreto legge 44» – riporta il provvedimento – non avendo ricevuto comunicazione in merito alle richieste fatte ai dipendenti «sull’assolvimento dell’obbligo vaccinale», si è proceduto alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Così finché l’obbligo vaccinale non verrà soddisfatto o «in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». I provvedimenti firmati questo 5 novembre si aggiungono ai recenti 53 di egual tenore di due giorni fa, a quello di settembre e agli altri 15 di giugno. La linea, come chiarito già allora dal commissario Scaffidi, è coerente con l’obbligo inserito all’art. 4 del decreto legge n. 44/2021. (f.d.)