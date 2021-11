Caccia al fratello del narcos El Chapo: c’è una taglia da 5 milioni

Il Dipartimento di Stato americano offre fino a cinque milioni di dollari per qualsiasi informazione che porti alla cattura di Aureliano Guzman Loera, fratello del famoso narcotrafficante messicano «El Chapo». Aureliano Guzman Loera, fratello dell’ex leader del cartello di Sinaloa Joaquin “El Chapo” Guzman, è accusato di traffico internazionale di droga insieme ai fratelli Ruperto Salgueiro Nevarez, Jose Salgueiro Nevarez e Heriberto Salgueiro Nevarez. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ritiene i Loera responsabili, fra l’altro, di traffico di fentanil, uno stupefacente che causa migliaia di morti per overdose negli Stati Uniti ogni anno. La ricompensa può arrivare fino a cinque milioni di dollari per ciascuno dei quattro imputati. Joaquin Guzman, detto «El Chapo», 64 anni, è stato condannato nel luglio 2019 all’ergastolo, dopo un processo sotto massima sicurezza. Definito il più potente narcotrafficante del mondo fino alla sua estradizione negli Stati Uniti avvenuta nel 2017, sta scontando la sua pena in una prigione di massima sicurezza del Colorado.