Campagna vaccinale, Pd Catanzaro: «Occhiuto predica bene e razzola male»

CATANZARO «Qualche settimana fa il neo Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto aveva annunciato che “la campagna vaccinale deve proseguire spedita”. È sicuramente una scelta giusta visto che una parte di popolazione, anche se minoritaria, non ha ancora ricevuto la prima dose e si pensa, addirittura, ad ulteriori richiami anche verso coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale. Non siamo ancora usciti dall’emergenza Covid ed è quindi di fondamentale importanza mantenere alta l’attenzione per evitare ulteriori ritorni pandemici mantenendo e potenziando le strutture adibite alla somministrazione dei vaccini». Così in una nota il coordinamento cittadino di Catanzaro del Partito Democratico.

«Al contrario di quanto affermato, però, Roberto Occhiuto predica bene, ma razzola male. – si legge ancora – Finora, per effettuare le vaccinazioni, oltre ad aver individuato specifiche strutture, si era proceduto ad incrementare il personale adibito alle somministrazioni. Ciò era avvenuto tramite un bando ad hoc pubblicato da Arcuri che prevedeva l’incremento di personale medico e infermieristico da impiegare attraverso società interinali. Tale manifestazione di evidenza pubblica però era, ovviamente, a tempo determinato e le scadenze contrattuali si stanno verificando proprio in questo periodo. Anzi per il personale medico di alcune strutture, come ad esempio quelle presso l’ospedale Ciaccio o l’hub di Lido, i contratti sono già scaduti il 4 novembre lasciando questi centri vaccinali senza una parte di medici e infermieri. Stessa sorte toccherà anche al policlinico di Germaneto dove la scadenza è prevista per il 15 novembre».

«Detto ciò – concludono – ci poniamo alcune domande. Il presidente della Regione, come pensa di far proseguire spedita la campagna di vaccinazione se nello stesso tempo si stanno verificando carenze nel personale vaccinale? Chi dovrebbe, secondo lui, effettuare i vaccini? E infine, insieme al Presidente della Protezione civile, come pensano di sopperire a questa carenza di medici e infermieri, garantendo quindi continuità nei livelli di vaccinazione e scongiurando il rischio di finire in zona gialla?»