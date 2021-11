Reggio, scossa di magnitudo 2.9 spaventa i cittadini

REGGIO CALABRIA Pochi ma intensi secondi, poco prima delle 11, turbano la domenica mattina a Reggio Calabria. Un terremoto, con epicentro proprio nello Stretto di Messina è stato avvertito dalla popolazione in diverse zone della città. L’episodio sismico, avvenuto alle ore 10.52 è stato catalogato di magnitudo 2.9 della scala Richter. L’epicentro, a soli 8 chilometri di profondità rispetto al livello del mare, ha reso più acuta la risonanza all’interno della città. La posizione esatta, come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata registrata ad una latitudine di 38.13 gradi e una longitudine di 15.61. Non è giunta per ora notizia di danni a cose o persone. (f. d.)