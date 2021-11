Tragedia nel Cosentino, giovane muore travolta da un mezzo agricolo

SAN GIOVANNI IN FIORE Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore è impegnata in località Fiego a confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano per soccorso a persona.

Una giovane è deceduta, travolta da un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta di tuberi. Sul posto i carabinieri del comando stazione di Aprigliano per gli adempimenti di competenza. Intervento dei vigili del fuoco al momento è valso alla messa in sicurezza del mezzo agricolo e del sito in attesa del medico legale ed autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma. Accertamenti in corso circa la dinamica dell’incidente.