Montalto Uffugo, pirata della strada investe e uccide 26enne

MONTALTO UFFUGO Una giovane di 26 anni è stata investita e uccisa, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Pietro Mascagni a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. L’auto non si sarebbe fermata a prestare soccorso. La giovane di nazionalità africana, si trovava in compagnia della sorella rimasta illesa. La vittima arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza è deceduta poco dopo l’arrivo. Da quanto si è appreso, sabato prossimo avrebbe dovuto sposarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri – guidati dal comandante Pierluigi Danielli – per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla 26enne prima di trasportarla in ospedale. I militari sono sulle tracce del pirata della strada.