Convocata la prima seduta del consiglio regionale, tra i punti l’elezione del presidente

REGGIO CALABRIA Torna a riunirsi (ancora a porte chiuse) l’assemblea legislativa calabrese rinnovata dagli scorsi 3 e 4 ottobre.

Come riporta la nota di convocazione ufficiale, il consiglio regionale dovrà riunirsi in prima convocazione per giorno 15 novembre alle ore 14 con eventuale prosecuzione per giorno 16 dalle 12. «Stante l’emergenza epidemiologica in atto, si precisa che la seduta si terrà a porte chiuse e, pertanto, è consentito l’accesso in Aula solo ai consiglieri, agli assessori regionali e al personale espressamente autorizzato».

Nei locali di Palazzo Campanella verranno discussi i temi all’ordine del giorno che riguardano le prime incombenze ordinarie tra cui l’elezione del presidente del consiglio regionale (che con tutta probabilità sarà il leghista Filippo Mancuso) e dei due vicepresidenti. Oltre a loro verrà discussa anche l’elezione dei due consiglieri segretari-questori.