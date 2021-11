Matteo Salvini torna in Calabria: domani a Catanzaro

CATANZARO L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini torna in Calabria. E lo fa a pochi giorni dal varo della nuova giunta regionale targata Roberto Occhiuto, ma soprattutto dopo l’abolizione del “ticket” con il facente funzioni, Nino Spirlì.

Domani, in mattinata, è prevista la conferenza stampa del leader della Lega ma è certo che l’arrivo di Matteo Salvini in Calabria servirà soprattutto per riallacciare il dialogo con il nuovo presidente eletto, anche in vista della nomina (quasi certa) di Filippo Mancuso come presidente del Consiglio regionale.