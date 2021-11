Falsi bilanci all’Asp di Cosenza, chiuse le indagini: Cotticelli e Scura tra gli indagati

COSENZA Falsità ideologica, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e abuso d’ufficio. Sono le ipotesi di reato contestate a vario titolo a 18 indagati nell’ambito dell’inchiesta su presunti falsi bilanci all’Azienda sanitaria provinciale bruzia. La Procura di Cosenza ha chiuso le indagini notificando alle diciotto persone i relativi avvisi.

Tra le persone fine al centro dell’inchiesta – che riguarda mancata approvazione dei bilanci dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza – anche i due ex commissari ad acta per il piano di rientro Massimo Scura e Saverio Cotticelli, i due ex dirigenti del dipartimento Tutela della Salute Antonio Belcastro e Bruno Zito e il funzionario del dipartimento regionale applicato Vincenzo Ferrari

I reati

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due ex commissari avrebbero approvato – senza avere avviato la relativa istruttoria e i relativi provvedimenti di competenza – i bilanci per le annualità 2015, 2016 e 2017 dell’Asp. Commettendo così, secondo l’accusa, il reato di falsità ideologica ed in concorso con gli ex dirigenti del dipartimento Tutela della Salute, Bruno Zito e Antonio Belcastro. Quest’ultimo poi a capo della gestione dell’emergenza Covid.

Gli indagati

Nell’inchiesta complessivamente sono indagati diciotto tutti funzionari e dirigenti dell’Azienda sanitaria provinciale. Ed in particolare:

Raffele Mauro

Luigi Bruno

Francesco Giudiceandrea

Maria Marano

Giovanni Francesco Lauricella

Antonio Scalzo

Carmela Cortese

Remigio Magnelli

Fabiola Rizzuto

Elio Pasquale Bozzo

Alfonso Luzzi

Aurora De Ciancio

Nicola Mastrota

Bruno Zito

Vincenzo Ferrari

Massimo Scura

Antonio Belcastro

Saverio Cotticelli