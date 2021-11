COSENZA Non si sono fermati all’alt imposto da un carabiniere impegnato in un servizio di controllo in via Romualdo Montagna, a Cosenza. Una classe A con a bordo quattro persone, tre cittadini di origine bulgare ed un altro soggetto, ha investito volontariamente il militare. I carabinieri sono sulle tracce dei quattro, mentre il militare coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale.