Auto si ribalta a Cirò, vigili estraggono 64enne dalle lamiere

CIRO’ MARINA Questa mattina i Carabinieri di Cirò Marina hanno avvisato la sala operativa dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone per un incidente stradale sulla strada provinciale 53, in direzione Strongoli, nei pressi del santuario di Verga D’oro. Contemporaneamente sono partite le squadre sia del distaccamento di Cirò Marina che del comando di Crotone con unità fluviale, all’arrivo sul posto c’era una utilitaria Citroen completamente capovolta in un canalone di scolo a bordo strada, all’interno della stessa una donna di 64 anni residente a Strongoli. I vigili del fuoco dopo aver estratto la malcapitata l’hanno consegnata alle cure dei sanitari, mettendo in sicurezza l’autovettura e la zona circostante, sul posto anche i carabinieri di Cirò Marina.