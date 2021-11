Il futuro del turismo, Nesci alla Camera di Commercio di Cosenza

COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza ha in programma per il prossimo 22 novembre alla presenza di Dalila Nesci, Sottosegretario di Stato – Ministero per il Sud e la coesione territoriale, un importante incontro sul Turismo durante il quale saranno presentati gli atti sul Sistur (Società Italiana di Scienze del Turismo) 2019 redatto dall’Unical e dalla Camera di Commercio di Cosenza e Cosenza e saranno premiati i migliori progetti presentati a seguito dell’espletamento di un concorso di idee su Dmo (Destination Marketing Organizzation) atte a promuovere i flussi turistici per la valorizzazione del territorio della provincia di Cosenza, in particolare la Sila coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio.

Dopo il saluto del Presidente della Camera di commercio di Cosenza Klaus Algieri interverranno il Prof Francesco Torchia Docente Unical e Segretario Generale SISTUR,il Prof. Vincenzo Franceschelli Ordinario Diritto Privato Università degli Studi Milano- Bicocca e il Dott. Giuseppe Tagarelli Ricercatore CNR.

La premiazione dei progetti presentati al Concorso di idee su DMO ( Destination Marketing Organizzation) Sila Grande sul bando della Camera di Commercio di Cosenza e di Promocosenza sarà presieduta dal Presidente del Parco Nazionale della Sila Dott. Francesco Curcio.