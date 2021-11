Contrasto alla povertà educativa, domani al via a Reggio Calabria il progetto “Se.Po.Pass”

REGGIO CALABRIA Si svolgerà domani venerdì 19 novembre alle 17, Parrocchia Santa Maria del Divino Soccorso di Reggio Calabria, il progetto nazionale Se.Po.Pass (Sentieri, Ponti e Passerelle), selezionato da Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo di contrasto alla povertà educativa. «Siamo al nostro terzo, di quattro, open day, un itinerario che stiamo percorrendo insieme ai ragazzi e alle ragazze che con noi, hanno sperimentato il primo anno di progetto per incontrare, almeno 80 di giovani intercettati, intervistati e profilati da cui selezionare i 25 allievi oltre a 6 ammessi come uditori, da coinvolgere in piccoli cantieri e colloqui di primo livello e secondo livello», dice la coordinatrice territoriale del progetto Se.Po.Pass (Sentieri, ponti e Passerelle) Cristina Ciccone. «Quella di questo progetto – continua la Ciccone – è un’ opportunità che stiamo concretizzando: creare una rete di comunità che possa agire propositivamente intorno ai giovani in condizione neet che, cioè non studiano e non lavorano» . Questo confronto territoriale di fatto sta avvenendo anche, rispettando la visone larga del progetto, che vede relazionarsi tra loro gli operatori degli Enti che lavorano nelle città di Napoli (Ente capofila Associazione Quartieri Spagnoli onlus), Reggio Calabria, Messina, Milano e Trento. «Stiamo promuovendo una cultura della possibilità, del far vedere questo territorio con altri occhi, lavorando su più direttrici pratiche: l’incontro e l’ educazione all’ autostima», onclude Cristina Ciccone. A Reggio Calabria il progetto è attivo grazie alla presa in carico dal Centro Comunitario Agape e dalle cooperative sociali La casa del sole, La casa di Miryam e dalla Res Omnia. Il prossimo venerdì l’ open day metterà in relazione i giovani già attivi nel progetto, con il gruppo di lavoro degli operatori e con la comunità e le associazioni che gravitano intorno alla Parrocchia del divino Soccorso, andando così a far scoprire insime un altro pezzo della città di Reggio Calabria.