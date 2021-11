Pulmino travolto da un treno nel Parmense, un morto e tre feriti

PARMA Un pulmino per il trasporto di persone disabili è finito sui binari della linea ferroviaria Bologna-Piacenza in provincia di Parma, a Pontetaro, ed è stato urtato da un treno in arrivo. Nell’impatto un giovane a bordo è morto e tre persone sono rimaste gravemente ferite in seguito all’impatto. Si tratta dell’autista e una donna.

La vittima è un ragazzo di 18 anni disabile residente nel paese. Il giovane, nato a Parma ma di origini ivoriane, era a bordo del furgoncino come tutti i giorni e stava facendo ritorno a casa dopo la lezione scolastica.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il pulmino si trovava su una strada adiacente alla ferrovia e non è precipitato dal viadotto autostradale soprastante, come appreso inizialmente. Il conducente avrebbe perso il controllo in una curva a gomito, sarebbe andato dritto passando in mezzo a due piloni e sarebbe così finito sulle rotaie della linea ferroviaria convenzionale. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato dall’impatto col treno.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea convenzionale. Illesi i passeggeri del treno regionale, per i quali si sta predisponendo assistenza. Sul posto i soccorsi, i Vigili del Fuoco, la polizia ferroviaria e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. In corso la riprogrammazione del trasporto ferroviario. Regolare il traffico sulla rete Alta Velocità.