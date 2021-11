Il ricordo del Pd di Lamezia. «Fittante ha segnato la storia della città e della Calabria»

LAMEZIA TERME «E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, dei suoi compagni, dei suoi amici e di quanti lo hanno conosciuto, l’onorevole Costantino Fittante, dirigente della sinistra democratica e già rappresentante nel Parlamento nazionale, nel consiglio regionale. Sindaco di S. Eufemia e Consigliere Comunale di Lamezia Terme». È quanto si legge in una nota del Pd di Lamezia Terme.

Il Partito Democratico «partecipa al lutto della sua famiglia, della moglie, dei figli e nipoti che lo hanno amato, assistito con grande dedizione, al lutto della politica e delle istituzioni democratiche che ha avuto l’onore di rappresentare. Istituzioni nelle quali ha espresso con grande rigore gli interessi del popolo calabrese che ha servito con grande dedizione, generosità. Con Lui scompare una figura che ha segnato un pezzo di storia di Lamezia e della Calabria. Leggi e provvedimenti di governo portano la sua firma, iniziative legislative nazionali e nella Commissione Parlamentare Antimafia. Costantino accompagnava al rigore politico la capacità di ascoltare e indirizzare il suo popolo, i suoi elettori nelle battaglie per l’emancipazione e lo sviluppo della Calabria. Sapeva mantenere nella sua azione politica quella lungimiranza che evitava inutili contrapposizioni ideologiche per trovare soluzioni positive ai problemi. Anche negli ultimi mesi pur in presenza di una patologia che lo tormentava non smetteva di scrivere di elaborare e sentire amici e compagni coi quali avvertiva ancora il dovere di esprimere ricordi, consigli e indirizzi di impegno. Addio caro Costantino rimarrai presente nei nostri cuori e più di ogni altra cosa rimarrà vivo il tuo insegnamento, la tua sana ostinazione che ti portava sempre a dare concretezza all’azione riformatrice, all’approfondimento delle analisi e alla soluzione dei problemi del governo democratico e agli interessi del popolo calabrese. Rimarrà sempre d’esempio per le generazioni che ti seguiranno quel sentimento di affetto e di dovere che ti ha legato negli anni alla comunità che hai così meritoriamente rappresentato».