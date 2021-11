Spaventoso incendio a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito per un rogo nel magazzino di un’attività commerciale a Vibo Valentia. Le fiamme sono divampate intorno alle 6.30 nei locali in via Alcide De Gasperi. La colonna di fumo che si è levata ha sovrastato la zona del centro abitato provocando il panico nei residenti. E le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Non si registrano, comunque, conseguenze per gli immobili dell’area né feriti. Sul luogo dell’incendio i Vigili del fuoco Carabinieri e Polizia.