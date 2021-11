Contratto Istituzionale di Sviluppo, Nesci a Cosenza Corigliano Rossano

COSENZA La sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci lunedì sarà a Cosenza per un incontro sul Contratto Istituzionale di Sviluppo della Calabria. La riunione inizierà alle ore 10:30 in Prefettura. Presenti i sindaci di Acri, Amantea, Belvedere Marittimo, Cariati, Cassano all’Ionio, Castrovillari, Cetraro, Cosenza, Corigliano-Rossano, Mormanno, Paola, Praia a Mare, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano e Scalea.

Successivamente alle ore 14:30 sarà a Corigliano Rossano per un incontro sul CIS. Presente il consigliere regionale Davide Tavernise. Parteciperanno i sindaci di Bocchigliero, Calopezzati, Campana, Corigliano Rossano, Cropalati, Longobucco, Mirto Crosia, Mandatoriccio e Pietrapaola.

Infine alle 17:30 sarà nuovamente a Cosenza per intervenire all’evento sul turismo organizzato presso la Camera di Commercio in collaborazione con la Società Italiana di Scienze del Turismo.