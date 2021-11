Rende, dopo la lite lo investono: ferito un 21enne

COSENZA Un 21enne è stato investito nella notte a Rende in via Rossini. Il giovane era a bordo della propria auto in compagnia della fidanzata, quando due persone hanno iniziato a inveire contro di lui. Il giovane è sceso dall’auto ma un Suv ha accelerato di colpo e investito il 21enne. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni. Sul caso indagano i carabinieri che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.