Serie B, la Reggina cade in casa. Il Cosenza vicino alla vittoria a Parma

Al “Tardini” di Parma il Cosenza ottiene un punto in trasferta e un super Buffon limita i danni mentre a Reggio Calabria la Cremonese vince in rimonta. Un pareggio e una sconfitta, dunque, per le squadre calabresi in Serie B.

Reggina-Cremonese 1-2

La Reggina è vivace nel primo tempo e alla mezz’ora passa in vantaggio con Montakto su assist di Laaribi. Nella ripresa è, invece, la Cremonese a creare di più. Prima il pipelet amaranto Turati para un rigore a Fagioli, ma poi cede a Bonaiuto prima e poi un autogol di Loiacono da calcio d’angolo condannano gli uomini di Aglietti.

Parma-Cosenza 1-1

La partita sembra partire bene per i lupi che con Caso impensieriscono un Buffon in formato Nazionale, ma sono gli emiliani a passare con Juric quasi subito. Nella ripresa il Cosenza sembra essere più frizzante e nonostante un tentativo di Del Prato, ci prova per tre volte. Il gol del pareggio sembra essere nell’aria ma Buffon confeziona un paio di miracoli. I lupi però pareggiano al 71′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed il colpo di testa di Tritiello. Il Cosenza si esalta e sfiora il colpo gobbo con Caso e Gerbo che colpisce la traversa negli ultimi istanti di gara.

(foto: reggina1914.it)