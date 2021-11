Ritmi serrati per il Consiglio regionale: lunedì prossimo la seconda seduta della nuova legislatura

Ritmi serrati per la dodicesima legislatura. Lunedì prossimo 29 novembre, con inizio fissato alle 11,30, è stata convocata la seconda seduta del Consiglio regionale eletto il 3 e 4 ottobre: due i punti all’ordine del giorno, l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2021-23 (relatore il consigliere regionale di Coraggio Italia Salvatore Cirillo) e le linee programmatiche del governatore Roberto Occhiuto, con la conseguente approvazione da parte dell’aula. L’assestamento del bilancio è il primo provvedimento legislativo all’esame del nuovo Consiglio regionale: il documento contabile, approvato dalla Giunta ieri, è uno degli atti propedeutici della sessione di bilancio che si concluderà con l’approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell’anno. L’obiettivo del presidente della Giunta Occhiuto, condiviso e rilanciato dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, è quello di chiudere la sessione di bilancio nei tempi previsti dalla legge per evitare l’esercizio provvisorio della Regione.