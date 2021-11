Cosenza, centrosinistra unito al lavoro per le elezioni provinciali

COSENZA La due giorni di riunioni previste nei locali della federazione provinciale del Partito Democratico cosentino ha prodotto importanti spunti di riflessione ed ha gettato le basi al centrosinistra di arrivare unito all’importante appuntamento elettorale provinciale.

«L’impianto programmatico di formare liste forti e competitive, rappresentative dei territori e formate dalle migliori esperienze associative-politico-amministrative della nostra provincia ha convinto le tante forze politiche, così come le associazioni, i movimenti e le amministrazioni civiche, presenti», riferisce in una nota la Federazione provinciale del Pd. Nella fattispecie la prima riunione, che ricordiamo ha visto la partecipazione dei sindaci Pd e dei consiglieri provinciali Pd uscenti, ha prodotto una proficua discussione ed un serrato confronto, ed è emersa soprattutto la necessità di ripartire dai consiglieri uscenti ed integrare la composizione della lista con personalità amministrative che facciano sintesi nei vari territori e siano rappresentativi delle diverse fasce demografiche dei comuni stessi. Anche la seconda riunione è stata molto partecipata ed i presenti hanno fornito molti spunti di notevole importanza sia per la costruzione del programma elettorale che delle indicazioni per la composizione delle liste. Hanno partecipato ai lavori le forze politiche del Movimento Cinque Stelle, dei Socialisti e di Articolo Uno unitamente a tantissimi sindaci, che si rivedono nell’area di centrosinistra, provenienti da ogni parte della Provincia di Cosenza. Infine i presenti hanno inteso formare un coordinamento che lavorerà alla stesura delle liste ed alla redazione del programma elettorale in vista della presentazione delle candidature che avverrà entro le ore 12:00 di domenica 28 novembre.