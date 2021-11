Mancuso porta i saluti all’ultima seduta della Commissione regionale Pari opportunità

REGGIO CALABRIA «I ringraziamenti più sinceri, miei personali e del Consiglio regionale che rappresento, alla Presidente e a tutte le componenti della Commissione regionale Pari opportunità, per l’imponente attività svolta nel corso di cinque anni in difesa dei diritti delle donne e per reclamare, a fronte delle perduranti difficoltà della condizione femminile, un’effettiva parità di genere». «Ho apprezzato – ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, invitato a porgere un saluto all’ultima seduta della “Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna” – la responsabilità che ha contraddistinto il vostro metodo di lavoro e la sensibilità istituzionale di elaborare, a conclusione del mandato, un apposito documento che rimarrà agli atti della Regione, a disposizione dei calabresi e, inoltre, faciliterà l’attività di chi verrà dopo che non dovrà cominciare da zero. Una relazione che riassume le tantissime iniziative, azioni, proposte e progetti predisposti in attuazione delle finalità della legge istitutiva e che, al contempo, lascia intuire quanto ancora c’è da fare per i diritti delle donne».