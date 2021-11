Reggio, il Pd apre al dialogo ma chiede l’azzeramento della giunta

REGGIO CALABRIA Qualcosa si muove intorno a Palazzo San Giorgio. La delegazione calabrese del Partito Democratico – in attesa dell’interpartitica serale – guidata dal commissario Stefano Graziano annuncia il buon esito, condizionato alla richiesta di azzeramento dell’attuale giunta, dell’incontro avuto col sindaco facente funzioni Paolo Brunetti. I dem sembrano aver imboccato la strada del dialogo dopo essere stati spodestati da Comune e Città Metropolitana dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che dopo la sospensione (per effetto della legge Severino in seguito alla condanna in primo grado a 1 anno e 4 mesi nel processo “Miramare”) aveva nominato vicensindaci rispettivamente lo stesso Brunetti, espressione di Italia Viva e Carmelo Versace, coordinatore di Azione. Nella giornata dello scorso 23 novembre lo stesso Falcomatà avrebbe partecipato a una riunione coi vertici locali del Pd tra cui Seby Romeo e Nicola Irto. Incontro che avrebbe solcato il bivio tra il prosieguo o meno del “secondo tempo” a seconda che il partito vedesse soddisfatte le proprie richieste intorno all’esecutivo.

«Ripartenza programmatica accompagnata da un azzeramento della giunta»

«La discussione, cordiale e propositiva, si è focalizzata – ha dichiarato il commissario regionale del partito, Stefano Graziano, all’esito dell’incontro con Brunetti – sul quadro politico ed amministrativo della città di cui il nostro partito ritiene imprescindibile un rilancio su alcuni temi specifici, oggi al centro del dibattito. Una ripartenza programmatica, dunque, accompagnata da un azzeramento della giunta utile a ridare stabilità alla città in una fase che vedrà gli enti territoriali protagonisti della epocale partita dei fondi del Pnrr e per ridare slancio, come da più parti chiedono i cittadini, ai servizi locali». Il sindaco Brunetti, fanno sapere i dem, incontrerà adesso le altre forze della maggioranza e subito dopo vi sarà un aggiornamento rispetto alle questioni poste dal Partito Democratico. Come ramoscello d’ulivo – invero già espresso dai vertici del partito che mantengono la linea dell’abolizione della “Severino” – viene rinnovata la solidarietà al sindaco ed ai consiglieri comunali sospesi, «ribadendo la necessità di un intervento del legislatore sulla norma che regola i reati di abuso d’ufficio e sulla opportunità della sospensione dai ruoli amministrativi in seguito a condanne in primo grado».

Il centrodestra attende

Non ci sono stati (per ora) “terremoti” scatenati dalle dimissioni in massa dei consiglieri di opposizione. Il centrodestra – determinato verso questa via soprattutto sul fronte Forza Italia e Fratelli d’Italia – sceglie per ora la strategia attendista e rinnova l’invito a tornare alle urne. «Ritengo che dopo quanto accaduto l’unica soluzione sia il ritorno al voto», aveva dichiarato nel pomeriggio Demetrio Marino di FdI criticando «i sotterfugi, gli accordi, le spartizioni» che, a suo dire, «appartengono a vecchie logiche e hanno solo un obiettivo: saziare gli interessi personali a discapito della città, che non merita ulteriori umiliazioni».

Marino ha fatto accenno anche alle parole pronunciate da Tonino Perna che lo scorso lunedì ha formalizzato le dimissioni dopo essere stato “declassato” da vicensindaco ad assessore a ridosso della pronuncia della sentenza. «Ho particolarmente apprezzato e condivido pienamente l’intervento dell’onorevole Wanda Ferro (che ha portato in parlamento il “caso Miramare” e conseguente crisi politica, ndr) alla Camera dei Deputati. La Deputata e Commissario Regionale di Fdi in Calabria ha indicato la linea da seguire e posto in evidenza la necessità politica che il Sindaco sospeso e la sua maggioranza si dimettano», ha aggiunto poi il consigliere di centrodestra.