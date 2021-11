Rende, Talarico: «Ennesimo incidente sulle strisce pedonali»

RENDE «In serata una giovane donna, in via Alfieri, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da un’auto». Lo rende noto il consigliere comunale e già consigliere regionale, Mimmo Talarico. «Questa volta si è reso necessario l’intervento di un’autoambulanza. Non è il primo caso. In diverse zone della città sono frequenti incidenti simili. Le cause spesso sono riconducibili all’ imperizia e alla spericolatezza del conducente – riferisce – in alcuni casi alla distrazione dei pedoni. Ma a Rende la causa principale consiste nella scomparsa delle strisce pedonali. Ne rimane solo qualche traccia qua e là. Della segnaletica verticale nemmeno l’ombra. Non aspettiamo il prossimo incidente, ripristiniamo le strisce e aggiungiamo qualche segnalatore luminoso verticale per gli automobilisti».