Confagricoltura: «Bene lo stop ai dazi sui fertilizzanti»

la decisione

Confagricoltura «accoglie con favore la decisione del Consiglio Ue di sospendere per un anno i dazi doganali sui principali fertilizzanti a base di azoto utilizzati in agricoltura, inclusi prodotti come l’urea e l’ammoniaca». E’ quanto si legge in una nota, riguardo la sospensione dei dazi doganali sui fertilizzanti. «Una misura che era stata richiesta a gran voce da Confagricoltura per alleviare il costo dei prodotti utilizzati nei campi, ormai fuori controllo dopo l’acuirsi della crisi in Medio Oriente. L’intervento deciso dal Consiglio esclude i prodotti importati da Russia e Bielorussia ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue. La misura potrebbe essere prorogata o sospesa da parte della Commissione sulla base dell’andamento del mercato dei fertilizzanti».

Il pressing del governo italiano

«Lo stop ai dazi, che incidono in media per il 6% dei costi, è una boccata d’ossigeno importante in un momento di grande difficoltà del settore – ribadisce Confagricoltura -. Fondamentale è stato il pressing attuato dal governo italiano nell’Ue, facendosi portavoce delle istanze degli imprenditori. Anche la flash action di martedì scorso a Strasburgo ha ulteriormente richiamato l’attenzione su una questione non più sostenibile. Confagricoltura ribadisce comunque la necessità di un piano più ambizioso per contrastare l’attuale situazione, con interventi immediati sulla tassazione e il CBAM e altre misure a lungo termine».