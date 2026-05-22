Deve scontare una pena di 14 anni per narcotraffico, 40enne arrestato nel Crotonese

operazione “Golgota”

CROTONE Deve scontare una pena di 14 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione che gli è stata inflitta per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per questo i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno tratto in arresto D. R., 40enne del luogo, nei cui confronti hanno eseguito un ordine di espiazione pena emesso dalla Procura generale della Corte d’appello di Catanzaro. Con la pronuncia della Cassazione dell’aprile scorso, infatti, è diventata definitiva la condanna che è stata inflitta all’uomo nell’ambito del processo scaturito dall’operazione Golgota che nel febbraio 2021 smantellò due organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, quella dei Mannolo di San Leonardo di Cutro e quella degli Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto. Due gruppi inizialmente uniti ma poi entrati in guerra per conflitti interni, il primo guidato da Claudio Santo Papaleo, con la supervisione dei Nicoscia, l’altro gestito dalla famiglia Mannolo che trafficava lungo la fascia jonica tra le province di Crotone e Catanzaro. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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