Greco: «Trenta nuovi infermieri nella nostra squadra»

COSENZA «30 nuovi infermieri nella grande squadra de iGreco Ospedali Riuniti. Competenza, abnegazione, merito e spirito di servizio, restano i criteri attraverso i quali sono state selezionate ed assunte le professionalità, a fronte delle 15 risorse umane previste». È quanto fa sapere Giancarlo Greco sottolineando «l’attenzione costante del Gruppo alla meritocrazia ed allo stesso tempo alla responsabilità sociale verso le attese del territorio in cui si crede, si opera e si investe».

«Offrire opportunità occupazionali e consentire a tanti giovani di rimanere ed operare nella propria terra – aggiunge Greco – rappresenta l’altra faccia del nostro impegno e del progetto di costruzione e condivisione di valori e del senso della salute; con un obiettivo costante: portare qualità nella sanità calabrese, frenando l’emigrazione duplice: dei cervelli e di chi si sente costretto a partire per curarsi altrove».

«Siamo orgogliosi in questo senso di poter offrire occasioni di crescita alle giovani professionalità di questa terra – conclude – senza costringerli a fuggire, anzi offrendo loro uno strumento importante per contribuire a migliorare la loro regione».