ROMA Un’altra giornata amare per le squadre calabrese impegnate nel campionato di calcio di Serie B. Dopo la sconfitta rimediata ieri dal Crotone, perdono anche Reggina, in trasferta a Benevento e il Cosenza, in casa con la Spal.

Gli amaranto incassano quattro reti, due per tempo (Viviani, Lapadula, Ionita e Tello).

Il ferrarese Rossi al 13′ del secondo tempo, invece, condanna i rossoblù alla sconfitta casalinga.

(foto: http://www.ilcosenza.it/)